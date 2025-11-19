البيت الأبيض: السعودية رفعت التزاماتها “الاستثمارية” إلى تريليون دولار وسنبيعها أسلحة متطورة في مراحل قادمة

أعلن البيت الأبيض سلسلة مواقف تكشف حجم الالتزامات المالية والعسكرية التي قدمتها السعودية للولايات المتحدة ضمن الاتفاقيات الأخيرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعزّز المكاسب الاقتصادية والعسكرية لواشنطن على نحو غير مسبوق.

وأوضح البيت الأبيض أن السعودية رفعت التزاماتها الاستثمارية داخل الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، بعدما كانت 600 مليار دولار، موضحاً أن تلك الاستثمارات ستتدفق مباشرة إلى قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، بيّن البيت الأبيض أن الاتفاقية الدفاعية الموقعة مع الرياض ستسهّل عمل شركات السلاح الأمريكية داخل المملكة، وتضمن مساهمات مالية سعودية في تقاسم التكاليف التشغيلية والدفاعية.

كما أعلن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة واسعة من المبيعات الدفاعية للسعودية، تشمل تسليم طائراتF-35 في مراحل قادمة، في إضافة جديدة إلى منظومة التسلح التي تحصل عليها الرياض من واشنطن.

وأشار أيضاً إلى أنه جرى تأمين اتفاقية تسمح للسعودية بشراء نحو 300 دبابة أمريكية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الصناعة الدفاعية الأمريكية وتوسيع نطاق عقود الإنتاج والتوريد.

