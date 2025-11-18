بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق إلياس المر

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق إلياس المر بيانًا أكّد فيه أنّ قرار قيادة الجيش تأجيل زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن جاء «من موقع المسؤولية والحكمة، وبما يلبّي المصلحة الوطنية العليا»، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها لبنان.

وأشار المر إلى أنّ الجيش اللبناني، بقيادته الحالية، أثبت في أصعب الظروف أنه يتصرف برويّة وبقراءة دقيقة لموازين القوى الداخلية والخارجية، ويحافظ على السلم الأهلي بوصفه أولوية لا مساومة عليها. وشدّد على أنّ المؤسسة العسكرية «ليست أداة بيد أحد، بل هي العمود الفقري للاستقرار الوطني، وتنفّذ حصراً قرار الدولة وفق ما نصّ عليه موقف الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيدها، وبما ينسجم مع مصلحة الشعب».

وحذّر المر من محاولات «مباشرة أو غير مباشرة» لجرّ الجيش إلى مواجهة داخلية، معتبرًا أنّ هذا الطرح «خطير» ويعكس جهلاً بطبيعة الواقع اللبناني وتعقيدات المشهد الأمني. وأضاف: «الجيش لا يُستخدم في تصفية الحسابات ولا يُجرّ إلى مواجهات عسكرية على حساب الوحدة الوطنية».

ودعا المر جميع الشركاء الدوليين إلى فهم الصورة الكاملة لدور الجيش، مشيرًا إلى أنّ المؤسسة العسكرية تعمل وفق «خطة واضحة وجدول زمني مضبوط وبأعلى درجات الانضباط». ورأى أن من يراهن على تفجير الداخل أو زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية «يخطئ في قراءة لبنان وفي تقدير مستوى الوعي الذي تتمتع به قيادة الجيش».

وجدّد المر دعمه للعماد رودولف هيكل ولضباط وجنود الجيش اللبناني، مؤكدًا أنّ التشكيك بالمؤسسة العسكرية أو محاصرتها سياسيًا وإعلاميًا يخدم فقط من يسعون إلى إضعاف لبنان.

واختتم المر بالقول إنّ تجربته الطويلة في وزارة الدفاع تجعله يدرك حجم التحديات التي تواجه الجيش، مشددًا: «الجيش يستحق الدعم لا الضغط، والتقدير لا التشكيك، والإسناد لا الإرباك». وختم: «الحفاظ على السلم الأهلي خط أحمر، والجيش هو صمّامه الحقيقي».

المصدر: موقع المنار