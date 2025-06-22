عربي وإقليمي

لا آثار إشعاعية بعد العدوان الأميركي على مواقع نووية بإيران

أعلنت جهات عدة متخصصة عدم رصد أي آثار إشعاعية على دول الخليج بعد الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية في إيران صباح اليوم الأحد. يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه مصدر إيراني وكالة “رويترز” أنه “تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير مُعلن، قبل العدوان الأميركي”.

فقد أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية أنها لم ترصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربية نتيجة الاستهدافات العسكرية الأميركية للمواقع النووية في إيران.

وقالت الهيئة في بيان إنه “لم يتم تسجيل أي علامات على تلوث” بعد الضربات و”لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع”.

كما قال الحرس الوطني الكويتي في بيان عبر منصة إكس اليوم إنه لم يتم رصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأميركية على إيران.

من جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، عدم تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية في إيران بما فيها فوردو، في أعقاب الضربات الأميركية فجر اليوم.

وأوضحت الوكالة أنها لم تتلق أي بلاغ بعد بشأن رصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية الإيرانية. وأضافت أنها ستجري تقييمات إضافية للوضع في إيران مع توفر المزيد من المعلومات.

وفجر الأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ هجوم زعم أنه “ناجح للغاية” استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، يشنّ العدو بدعم أميركي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، ومنشآت وبنى تحتية مدنية.

المصدر: مواقع إخبارية