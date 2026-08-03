معاريف: القيادة المركزية الأميركية تبحث عن خيارات جديدة للضغط على إيران

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلاً عن شبكة “سي إن إن”، بأن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تبحث عن وسائل جديدة وغير تقليدية للضغط على إيران، بعد أسابيع من الضربات التي لم تؤدِّ إلى تحقيق اختراق دبلوماسي.

وذكرت الصحيفة أن ضابطًا عسكريًا أميركيًا رفيع المستوى مسؤولًا عن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، طلب من محللين عسكريين تقديم أفكار جديدة للتعامل مع طهران، قائلاً إن “هناك حاجة إلى أفكار”.

وبحسب مصدرين مطلعين على الأمر، فإن ضابط استخبارات في القيادة المركزية الأميركية عمّم مذكرة أُرسلت إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين يوم الأربعاء، جاء فيها: “نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها”.

وأكد مصدر آخر أن ضابطًا أميركيًا رفيع المستوى وجّه طلبًا مماثلًا خلال الأسبوع الماضي، داعيًا إلى تقديم مقترحات جديدة بشأن سبل التعامل مع إيران.

وتأتي هذه التحركات، وفق التقرير، في أعقاب حملة عسكرية أميركية ضد إيران لم تُسفر عن تقدم في المسار الدبلوماسي، ما دفع القيادة العسكرية الأميركية إلى البحث عن خيارات إضافية للضغط على طهران.

المصدر: موقع المنار