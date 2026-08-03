صحفي بريطاني: الحرب الأمريكية على إيران انتهت بهزيمة استراتيجية وترامب يواجه تداعيات غياب خطة واضحة

اعتبر الكاتب والصحفي البريطاني المؤيد للكيان الإسرائيلي، جيك واليس سيمونز، أن الولايات المتحدة تعرضت لـ”هزيمة استراتيجية” في مواجهتها مع إيران، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تداعيات اتخاذ قرار العمل العسكري من دون خطة واضحة.

وفي مقال نشرته صحيفة التلغراف، قال سيمونز إن “اللحظة قد حانت، والأدلة أصبحت واضحة، وهيئة المحلفين أنهت مداولاتها، والحكم بات جلياً: يمكن الآن إعلان حرب دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هزيمة استراتيجية لأقوى دولة على وجه الأرض”.

وأضاف الكاتب أنه توصل إلى هذا الاستنتاج “بتردد شديد وبقدر كبير من الألم”، معتبراً أن توقيت شن الحملة العسكرية كان، من وجهة نظره، الأنسب، إذ جاء عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي، والتي قال إنها دمرت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية وأضعفت القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية.

ورأى سيمونز أن النتائج التي أفضت إليها الحملة العسكرية أظهرت أن اللجوء إلى القوة من دون استراتيجية واضحة أو خطة متكاملة لما بعد العمليات العسكرية أدى إلى تداعيات استراتيجية لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

المصدر: موقع المنار