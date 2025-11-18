الثلاثاء   
    دولي

    روسيا تطالب أوكرانيا باستعادة مواطنيها الذين تم إنقاذهم في مناطق القتال

      طالبت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا الحكومة الأوكرانية باستعادة مواطنيها الذين تم إنقاذهم في مناطق القتال على يد القوات الروسية مؤكدة رغبتهم العودة إلى أوكرانيا.

      وأوضحت موسكالكوفا في حديث لوكالة “تاس” الروسية أن عددا من المواطنين الأوكرانيين موجودون حاليا في مدينة كورسك بعد إنقاذهم خلال العمليات العسكرية، وأنها أبلغت الجانب الأوكراني بذلك وتنتظر ردهم.

      وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام روسيا لحقوق الإنسان وحرصها على إعادة الأفراد إلى أوطانهم بشكل طوعي، مؤكدة استمرار التواصل مع السلطات الأوكرانية لتنسيق إجراءات عودتهم بأمان.

      ونددت موسكالكوفا في وقت سابق بممارسات نظام كييف واستهدافه المدنيين في روسيا وخرقه أحكام القانون الإنساني الدولي.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

