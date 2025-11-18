“النائب عز الدين: كلما ازداد الضغط، ازدادنا تمسكًا بخيار المقاومة”

أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى للشهيد علي محمود مرعي “عبد الهادي” في ملتقى الوحدة الإسلامية في محلة المساكن شرقي صور، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية من البلدة والقرى المجاورة.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب عز الدين كلمة الحزب، مؤكدًا أنّ الضغوط الاقتصادية والمالية التي تمارس على لبنان تستكمل الضغوط العسكرية والأمنية، وتهدف إلى خنق كل من يسيرون ويدعمون المقاومة وخطها.

وقال عز الدين إنّ هذه الضغوط، التي يمارسها الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون ومن يتناغم معهم من الداخل اللبناني، لا تثني المقاومة عن نهجها، مشددًا على أنّ دماء الشهداء ليست دماء رخيصة، بل مقدسة، وأنّ من ضحوا بأغلى ما لديهم هم من يرسمون مستقبل الوطن.

وأشار عز الدين إلى أنّ الحكومة، رغم التزاماتها في البيان الوزاري وخطاب القسم، ابتعدت عن الأولويات الوطنية الأساسية، مثل وقف الأعمال العدائية، وإخراج الاحتلال من الأرض اللبنانية، وإعادة إعمار ما دُمّر، نتيجة الضغوطات التي تحوّل بعض السياسات إلى خيارات خاطئة، وعلى رأسها موضوع حصرية السلاح.

وختم النائب عز الدين بالتأكيد على ضرورة عودة الحكومة إلى أولوياتها الوطنية، والعمل على حماية الأرض والسيادة، والدفاع عن لبنان بكل الوسائل المتاحة، مهما بلغت التحديات والضغوط.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله