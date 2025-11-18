الثلاثاء   
    انخفاض أسعار النفط مع استئناف عمليات تحميل الخام من مركز تصدير روسي

      تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار مخاوف الإمدادات مع استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي، والتي توقفت لفترة وجيزة بسبب هجوم أوكراني.

      وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.78% إلى 59.44 دولار للبرميل.

      فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يناير المقبل بنسبة 0.73% إلى 63.73 دولار للبرميل.

      وكتب المحلل في “آي جي” توني سيكامور إن “أسعار النفط الخام انخفضت قليلا إذ تشير التقارير إلى استئناف عمليات التحميل في نوفوروسيسك قبل الموعد المتوقع”.

      وكانت الصادرات من ميناء نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، واللتان تمثلان معا نحو 2.2 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 2% من الإمدادات العالمية، قد توقفت يوم الجمعة الماضي، ما دفع أسعار النفط الخام للارتفاع بأكثر من 2% في ذلك اليوم.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

