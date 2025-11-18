روسيا تدمر 31 مسيّرة وتحبط محاولات أوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتها في كوبيانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة “الغرب” أحبطت جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتها المحاصرة في منطقة كوبيانسك.

ونجحت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة في استهداف دبابة أوكرانية من طراز “تي- 72″، ودمرت مركبة مدرعة قتالية من طراز “نوفاتور” وشاحنة “بيك آب” ومركبة رباعية الدفع تحمل أفراداً من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يحاولون اقتحام كوبيانسك من اتجاهات مختلفة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة يعطلون عمليات تناوب الأفراد ونقل الذخيرة إلى مواقع القوات الأوكرانية باستخدام طائرات هجومية مسيرة انتحارية ضد مركبات وشاحنات وسيارات القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وكالات