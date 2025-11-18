محاكمة ناشطين مؤيدين لفلسطين في بريطانيا

مثُل ستة أشخاص، أمس الاثنين، أمام محكمة وولويتش كراون البريطانية، على خلفية اقتحام موقع تابع لشركة الدفاع الصهيونية “إلبيت سيستمز” في مدينة بريستول العام الماضي، فيما شهد محيط المحكمة تجمعًا لعدد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين رفعوا الأعلام واللافتات وهتفوا “الحرية لفلسطين”، وهي هتافات وصلت إلى داخل القاعة.

وبحسب وثائق المحكمة، يواجه المتهمون الستة “صامويل كورنر، جوردان ديفلين، شارلوت هيد، ليونا كاميو، فاطمة زينب راجواني، وزوي روجرز” تهماً بالانتماء إلى مجموعة ارتكبت جريمة سطو وإتلاف جنائي واضطرابات عنيفة أثناء اقتحام مقر الشركة في 6 أغسطس/آب 2024.

وتعد “إلبيت سيستمز” واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا العسكرية في العالم، ويعمل لديها نحو 20 ألف موظف بإيرادات تقارب ملياري دولار، وفق موقعها الرسمي.

كما واجهت الشركة خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، شملت اعتصامات وتسلق أسطح المباني وتحطيم النوافذ ورش الطلاء الأحمر، اعتراضًا على تزويدها الجيش الصهيوني بطائرات مسيّرة تستخدم في العمليات العسكرية ضد القطاع.

المصدر: وكالات