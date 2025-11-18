ارتفاع معدل البطالة في اميركا ينذر بالأسوأ..

شهد سوق العمل الأمريكي تحولاً ملحوظاً خلال عام 2025 ، حيث ارتفع معدل البطالة من 4.0% في بداية العام إلى 4.3% بحلول آب أغسطس من العام نفسه ، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021. هذه التحولات لا بد من التوقف عندها و ما تلاها مع اقتراب عام 2026. و وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية ، تذبذبت معدلات البطالة الشهرية ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 4.0% و4.2% من أيار مايو 2024 إلى تموز يوليو 2025، قبل أن ترتفع قليلاً في أغسطس 2025. ويتزامن هذا الارتفاع مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للمرة الثانية في عام 2025 ، ما يعكس مخاوف صانعي السياسات. وفق ما نشره US Department of the Treasury

كما يؤكد مشهد التوقعات الاقتصادية حسب غالبية ساحقة من الاقتصاديين لعام 2026 بصوره المتتالية استمرار ضعف سوق العمل لجهة العرض و الطلب . و في هذا السياق تتوقع الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال أن يبلغ متوسط ​​معدل البطالة 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ 4.3%. ويمثل هذا تدهورًا تدريجيًا ولكنه ملحوظ مقارنةً بظروف سوق العمل التي سادت في عامي 2022 و2023.

وتشير توقعات أكثر تشاؤمًا إلى ارتفاع أكبر في معدل البطالة اذ تُقدّر شركة APOLO GLOBAL MANAGEMENT أن يرتفع معدل البطالة من معدل مستواه الحالي البالغ 4.4% في خريف العام 2025، ليصل إلى 5.0% أو أعلى في عام 2026. وبالمثل، تتوقع ديلويت في توقعاتها الاقتصادية أن يصل معدل البطالة إلى 4.5% في عام 2026، مصحوبًا بتباطؤ في نمو الأجور. وفق BUREAU OF LABOR STSTISTICS بحسب ما جاء في المصدر الاساس ( AOL)

المصدر: CNN+USIRRIM+REUTERS+PLUS500