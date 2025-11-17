مقتل 45 هنديا في حادث سير بالسعودية

أعلنت الشرطة الهندية الاثنين أن “حافلة تُقِلّ معتمرين هنوداً تعرّضت لحادث ليلاً بالقرب من المدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن مقتل 45 راكباً”.

وقال المفوّض العام لشرطة حيدر أباد (التي يتحدّر منها غالبية الضحايا) سي ساجانار إن “حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم جداً”، مشيراً إلى أنه “وفقاً للمعلومات الأولية، كان 46 شخصاً على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط”.

بدوره، نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضحايا، مشيراً إلى أنّ “السفارة الهندية تنسّق ميدانياً مع المسؤولين السعوديين”.

وقال مودي: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنوداً، أتقدّم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحبّاءها”، وتمنى “الشفاء العاجل لجميع المصابين”، وتابع: “سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدّة تقدّمان كل مساعدة ممكنة”.

ولم تُعلن السلطات السعودية أيّ حصيلة رسمية لضحايا الحادث بعد.

المصدر: صحيفة الاخبار