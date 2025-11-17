الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقتل 45 هنديا في حادث سير بالسعودية

      أعلنت الشرطة الهندية الاثنين أن “حافلة تُقِلّ معتمرين هنوداً تعرّضت لحادث ليلاً بالقرب من المدينة المنوّرة في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن مقتل 45 راكباً”.

      وقال المفوّض العام لشرطة حيدر أباد (التي يتحدّر منها غالبية الضحايا) سي ساجانار إن “حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم جداً”، مشيراً إلى أنه “وفقاً للمعلومات الأولية، كان 46 شخصاً على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط”.

      بدوره، نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضحايا، مشيراً إلى أنّ “السفارة الهندية تنسّق ميدانياً مع المسؤولين السعوديين”.

      وقال مودي: “أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنوداً، أتقدّم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحبّاءها”، وتمنى “الشفاء العاجل لجميع المصابين”، وتابع: “سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدّة تقدّمان كل مساعدة ممكنة”.

      ولم تُعلن السلطات السعودية أيّ حصيلة رسمية لضحايا الحادث بعد.

      المصدر: صحيفة الاخبار

      مواضيع ذات صلة

      لافروف: القمة الروسية الهندية ستُعقد في نيودلهي خلال ثلاثة أسابيع

      لافروف: القمة الروسية الهندية ستُعقد في نيودلهي خلال ثلاثة أسابيع

      بن سلمان إلى واشنطن طلبًا لضمانات أمنیة وسط ضغوطٍ للتطبیع

      بن سلمان إلى واشنطن طلبًا لضمانات أمنیة وسط ضغوطٍ للتطبیع

      انفجار عرضي في مركز للشرطة بكشمير الهندية يقتل 9 أشخاص ويصيب العشرات

      انفجار عرضي في مركز للشرطة بكشمير الهندية يقتل 9 أشخاص ويصيب العشرات