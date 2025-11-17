“كتائب القسام” تسلّم الصليب الأحمر بقايا ومتعلّقات لأسرى صهاينة عُثر عليها في غزة

سلّمت “كتائب القسام” للصليب الأحمر الدولي بقايا ومتعلّقات شخصية لأسرى الاحتلال الإسرائيلي، عثرت عليها فرقها خلال عمليات تمشيط نُفّذت في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وقالت وسائل إعلام العدو إن “هذه البقايا ستُنقل إلى الجهات المختصة في إسرائيل لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد هويتها، في خطوة تعيد ملف الرفات إلى واجهة التوتر بين الطرفين”.

وفي سياق متصل، كشف “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة عن “وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض”، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة منذ بدء العدوان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام