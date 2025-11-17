وزارة الشؤون الاجتماعية في زيارة ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج “أمان”

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج “أمان” والأسر الأكثر فقرًا، ضمن عملية إعادة التحقّق (Recertification)، للتأكّد من أن المساعدات النقدية تصل إلى من يستحقّها فعلاً، ومن دقّة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.

هذا وتجري الوزارة هذه الزيارات بناءً على موعدٍ مسبق واتفاقٍ مع الأسرة، مؤكدة أن “هذه الزيارات مجانية بالكامل، وهي جزء من عمل الدولة لضمان الشفافية وعدالة توزيع الدعم”.

وأضافت أنه “سيتمّ إعادة تقييم الأسر المستفيدة لضمان بقاء من هم الأكثر حاجة ضمن البرنامج”، مضيفة أنه “بعد الانتهاء من هذه العملية، ستُفتح أبواب التسجيل أمام أسرٍ جديدة مستحقّة للدعم، بما يضمن وصول المساعدة إلى من يحتاجها حقًّا”.

إلى ذلك، حذرت وزارة الشؤون من أيّ جهةٍ تنتحل صفتها كما وحثت المواطنين على التأكّد من هويّة الزائرين والإبلاغ عن أيّ تصرّفٍ مشبوه.

المصدر: موقع المنار