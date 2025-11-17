بلدية مجدلزون: الجرائم الصهيونية لن تنال من عزيمتنا

استنكرت بلدية مجدلزون بأشد عبارات الجريمة الصهيونية، التي استهدفت رجل العلم والتربية، محمد شويخ مدير مدرسة المنصوري الرسمية، “المربي صاحب السيرة العطرة، الذي ربّى أجيالًا وترك أثرًا طيبًا في كل بيت من بيوت المنصوري ومجدلزون”، حسبما جاء في بيان البلدية.

وأضافت أن الأستاذ شويخ “كان صديق الجميع في بلدة مجدلزون يدخل القلوب بمحبة واحترام، ويترك خلفه بصمة لا تُنسى في وجدان كل من عرفه”.

هذا وأكدت البلدية أن “استهداف هذا الرجل الصالح ليس إلا اعتداءً على إنسانيتنا جميعًا، وعلى ثقافة العلم التي آمن بها أهل الجنوب ودافع عنها رغم كل الظروف”، مضيفة أن الجريمة “لن تنال من عزيمتنا، ولن تغيّر قيمنا الراسخة التي تربّينا عليها ألا وهي: الصبر، والكرامة، والتمسك بالأرض وأهلها”.

المصدر: موقع المنار