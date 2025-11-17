الجيش السوداني يستعيد أم سيالة شمال كردفان بعد معارك عنيفة

استعاد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، السيطرة على منطقة “أم سيالة” شمالي ولاية شمال كردفان، عقب اشتباكات عنيفة مع “قوات الدعم السريع”.

وبث الجيش مقاطع فيديو تظهر دخوله المنطقة وفرض سيطرته عليها، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين حتى الساعة.

وكانت السيطرة على أم سيالة تتنقل بين الجيش و”قوات الدعم السريع” خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرها في 31 يوليو/تموز الماضي لصالح الأخير. وتأتي هذه التطورات بعد يومين من استعادة الجيش لمنطقتي كازقيل وأم دم حاج أحمد بنفس الولاية.

ونزح أكثر من 39 ألف شخص من مناطق شمال كردفان منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة المعارك المستمرة، وفق منظمة الهجرة الدولية. وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة مستمرة، في حين تسيطر “قوات الدعم السريع” على معظم مناطق دارفور الغربية، والجيش على باقي الولايات بما فيها الخرطوم.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا وتشريد نحو 13 مليون شخص، ما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

المصدر: وكالة الأناضول