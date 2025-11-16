مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الاحد 16\11\2025

كتابة: يوسف شعيتو

قراءة: يتول أيوب نعيم

قواتُ اليونيفل العاملةُ في جنوبِ لبنانَ منذُ عقودٍ سبقت الدولةَ اللبنانيةَ المنكوبةَ سيادياً في اصدارِ بياناتِ الادانةِ للاعتداءاتِ الاسرائيلية ، امّا ما يُبنى من مواقفَ على البياناتِ الامميةِ فانه لم يُعوِّض الى الانَ نقصَ المناعةِ الوطنيةِ في جسمِ الدبلوماسيةِ اللبنانية..

اليومَ، ارتفعَ صُراخُ اليونيفل من اعتداءِ قواتِ الاحتلالِ على جنودِها ومحاصرتِهم لثلاثينَ دقيقةً بنيرانِ الميركافا الاسرائيليةِ انطلاقاً من اراضٍ لبنانيةٍ محتلةٍ جنوبَ مدينةِ الخيام، بيانٌ يكفي للاستدلالِ على مستوى الاستهانةِ الصهيونيةِ بكلِّ الاعتباراتِ الدوليةِ الحاكمةِ لوجودِ اليونيفل في الجنوبِ ولمهامِها هناك ولدورِها في لجنةِ الميكانيزم المتورطةِ اميركياً بالانحيازِ المطلقِ للعدوِ الصهيوني .. وبعدَ كلِّ هذا، يَخرجُ من يتحدثُ عن ضماناتٍ خارجيةٍ تَكفَلُ أمنَ لبنانَ وأمانَهُ في حالِ سَلّمتِ المقاومةُ سلاحَها، فيما المقاومةُ واهلُها يتعرضونَ يومياً لحملاتِ ضغطٍ تَزيدُهم اصراراً على الاحتفاظِ بقوةِ الوطنِ وحمايةِ وجودِه وكلِّ مكوِّناتِه.. وحولَ الحصارِ الماليِّ والاقتصاديِّ المحمولِ على صفحاتِ التعاميمِ والقراراتِ والتصنيفاتِ الخبيثةِ التي تطال المواطنينَ اللبنانيين، يتعاملُ حزبُ الل مع كلِّ هذا على انه سلوكٌ عدوانيٌ لا ينفصلُ عن الاعتداءاتِ الصهيونيةِ المتواصلةِ المغطاةِ اميركياً، ويؤكدُ انَ ما فَشِلَ الاميركيُ والاسرائيليُ بتحقيقِه في الحربِ لن يُحقِقاهُ في بالضغط، مع التنبيهِ من انَ تداعياتِ الحصارِ المفتعلِ بقراراتِ مصرفِ لبنانَ انما تصيبُ البلدَ كلَه وتهددُ اقتصادَه وماليتَه المتخبطة ، ولذا فانَ الجميعَ معنيون بصدِّ هذه الانتهاكاتِ وليس التورطِ بها.

في مشهدِ المنطقة، تَدخُلُ خطةُ ترامب لقطاعِ غزةَ في مرحلةِ اختبارٍ متقدمةٍ مع استمرار الخروقات الصهيونية وتحشيدِ دونالد ترامب دعماً عربياً واسلامياً لتشكيلِ ادارةٍ سياسيةٍ للقطاعِ وسْطَ شروطٍ صهيونيةٍ ضاغطةٍ واعتباراتٍ وجوديةٍ فلسطينيةٍ متمسكةٍ بالارضِ والهويةِ تُحمِّلُ الاحتلالَ كلَّ تداعياتِ حربِه وعدوانيتِه .

المصدر: موقع المنار