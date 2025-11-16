خليل في طهران: بحثٌ في الاعتداءات الإسرائيلية وتعاونٌ برلماني لبناني–إيراني

التقى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني وجرى البحث في التطورات في المنطقة، والإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكذلك الخروقات المتكررة لإتفاق وقف إطلاق النار من قِبل إسرائيل.

وإجتمع خليل مع رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، حيث نقل اليه تحيات الرئيس بري وعرض معه التعاون البرلماني بين لبنان وايران.

كما عقد النائب خليل لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي وعرض معه الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.

