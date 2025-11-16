الجيش السوداني يصدّ هجومًا للدعم السريع على قيادة الفرقة 22 في بابنوسة

قال مصدر عسكري إن الجيش السوداني صدّ، اليوم الأحد، هجومًا شنّته قوات الدعم السريع على مقرّ قيادة الفرقة 22 في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت فجر اليوم بين الجانبين، وتمكّن الجيش من صدّ الهجوم بعد معارك عنيفة، مؤكّدًا أن المدينة تُعدّ من أبرز مواقع تمركز الجيش في الولاية.

وفي المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق اليوم أنها سيطرت على أجزاء واسعة من مدينة بابنوسة، وكانت قد قالت قبل أيام إنها فرضت سيطرتها الكاملة على ثلاثة محاور في المدينة، وأحكمت الحصار على الفرقة 22 مشاة.

ويأتي هذا الهجوم بعد حشد قوات الدعم السريع تعزيزات كبيرة في محاولة للسيطرة على مقرّ الفرقة والمدينة بأكملها، وذلك عقب تقدمها الأخير في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وبثّ ناشطون وجنود من قوات الدعم السريع مقاطع مصوّرة تُظهر جانبًا من الهجوم على مناطق سيطرة الجيش في بابنوسة، وتكشف عن حجم الدمار والحرائق التي أصابت مقرّ الفرقة 22 مشاة نتيجة القصف والهجمات المتواصلة.

في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري سوداني بأن قوات الجيش استعادَت مؤخرًا السيطرة على محلية أُم دم حاج أحمد ومنطقة كازقيل في ولاية شمال كردفان، بعد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع في عدد من مدن الإقليم.

وأكد المصدر أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في ولايات كردفان كافة، في إطار خطته لاستعادة السيطرة على مواقع استراتيجية.

وعلى الصعيد الإنساني، قال المدير التنفيذي لمحلية أُم دم حاج أحمد إن نحو 5 آلاف مدني نزحوا من المنطقة بسبب الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع، والتي تسببت – وفق قوله – في نهب ممتلكات المواطنين ووقوع ضحايا بين المدنيين.

المصدر: الجزيرة نت