الشيخ محمد يزبك: المقاومة واجهت كل التهديدات ولم تضعف بل ازدادت قوة وصلابة

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “المقاومة وبيئتها الحاضنة واجهت كل التهديدات بالثبات على عهد الشهداء، وأثبتت رسائلها للجميع أنها لم تضعف، بل ازدادت قوة وصلابة”.

كلام الشيخ يزبك جاء السبت في احتفال أقامته حوزة الإمام المنتظر (عج) في بعلبك تكريميًا لشهدائها الذين قضوا على “طريق القدس”، تحت عنوان “رسالة وشهادة”، بحضور عوائل الشهداء وفعاليات حزبية وبلدية ودينية واجتماعية.

وقال الشيخ يزبك إن “زمام الحرب اليوم هو بيد العدو الإسرائيلي، فيما كانت المقاومة دائمًا في موقع الردع والوفاء بالتزاماتها”. وأضاف أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقابله صمت رسمي مطبق من الدولة التي غابت عن مسؤولياتها تجاه ما يجري”.

وأشار الشيخ يزبك إلى أن “صبر المقاومة طويل”، ولفت إلى “تمسّك بعض الفرقاء بخيار الحلول الدبلوماسية من دون أن يجرؤوا حتى على تقديم شكوى أو المطالبة بانعقاد مجلس الأمن”، وأضاف أن “السلاح موجود لدى الجميع، وأن المواقف والقرارات الأخيرة لبعض الدول لم تكن سوى استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية وعربية، حتى لو أدت تلك المواقف إلى استخدام القوة ضد شعوبنا”.

ورأى الشيخ يزبك أن “العدو عبّر عن ارتياحه لهذه القرارات وأعلن استعداده لتقديم الدعم لها”، مستشهدًا بتصريحات توم باراك: “استفيدوا من الفرصة قبل أن نتحرّك”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله