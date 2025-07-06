لبنان

الشيخ يزبك في مسيرة بعلبك العاشورائية: لا يتوهّمنَ أحدٌ هزيمة المقاومة

أعلن رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “كلّ ما لدينا من عاشوراء ومنك أيها الخميني العظيم.

وفي ختام مسيرة بعلبك العاشورائية المركزية، قال الشيخ يزبك “لا تكتمل الثورة إلّا بتحرير فلسطين، ومخطئ من يظنّ أن المسألة مسألة فلسطين فالمسألة هي القضاء على هذه الأمة وهذه البيئة”.

وتابع الشيخ “على الدولة مسؤولية حماية الوطن ولا يتوهمّن أحد هزيمة المقاومة”، لافتاً إلى “أننا خريجو مدرسة أبي عبدالله وهيهات منا الذلة”.

هذا وانطلقت المسيرة المركزية صباح اليوم الأحد من أمام مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع)، باتجاه مرجة رأس العين، مرورًا بالشوارع الرئيسة التي ازدانت بمئات الرايات السوداء واللافتات الحسينية، في مشهد عزائي مهيب يفيض حزنًا وولاءً.

وسبق المسيرة العاشورائية قراءة للمصرع الحسيني عند الساعة الثامنة صباحًا.

المصدر: موقع المنار