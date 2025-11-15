الحرس الثوري الإيراني يوقف ناقلة نفط مخالفة قبالة سواحل مكران

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن توقيف ناقلة النفط “Talara” قبالة جنوب سواحل مكران، وذلك في إطار حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني.

وأفاد بيان القوة البحرية بأن وحدات الاستجابة السريعة التابعة للحرس الثوري قامت صباح أمس، في تمام الساعة 7:30، بناءً على أمر قضائي، بمراقبة تحركات الناقلة “Talara” التي ترفع علم جزر مارشال، قبل أن يتم تتبعها وتوقيفها بنجاح.

وأوضح البيان أن الناقلة كانت تحمل نحو 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متوجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح اليوم إلى المرساة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات.

وأكدت القوة البحرية أن العملية نُفذت انسجاماً مع الواجبات القانونية للحفاظ على مصالح وموارد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحت إشراف السلطات القضائية.

وأشارت إلى أن الإعلان الدقيق عن تفاصيل العملية تطلّب فحص الشحنة وتفتيش الناقلة ووثائقها، حيث أثبتت التحقيقات أن الناقلة كانت تحمل بضائع غير مصرح بها، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير القانونية بحقها.

المصدر: وكالة تسنيم