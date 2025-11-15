يوميات معركة أولي البأس… اليوم الرابع والخمسون

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة.

“أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

فِي إِطارِ الرَّدِّ عَلَى العُدوانِ الإِسْرَائِيلِيِّ، وَدِفاعًا عَن لُبْنَانَ وَشَعْبِهِ، نَفَّذَتِ المُقَاوَمَةُ الإِسْلَامِيَّةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، الوَاقِعَ فِيهِ الخَامِسَ عَشَرَ مِن تِشْرِينَ الثَّانِي 2024، اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ عَمَلِيَّةً عَسْكَرِيَّةً، اسْتَهْدَفَتْ فِي مُعْظَمِهَا مُسْتَوْطَنَاتٍ، وَمَوَاقِعَ، وَثَكَنَاتٍ، وَتَجَمُّعَاتٍ تَابِعَةً لِقُوَّاتِ العَدُوِّ الإِسْرَائِيلِيِّ عِنْدَ الحُدُودِ اللُّبْنَانِيَّةِ – الفِلَسْطِينِيَّةِ، بِاسْتِخْدَامِ المُسَيَّرَاتِ الِانْقِضَاضِيَّةِ وَالصَّوَارِيخِ وَالقَذَائِفِ المَدْفَعِيَّةِ.

وَعَلَى صَعِيدِ المُوَاجَهَاتِ البَرِّيَّةِ، اسْتَهْدَفَ مُجَاهِدُو المُقَاوَمَةِ الإِسْلَامِيَّةِ تَجَمُّعَاتٍ وَتَحَرُّكَاتٍ لِقُوَّاتِ العَدُوِّ الإِسْرَائِيلِيِّ فِي مُحِيطِ بَلْدَاتِ الخِيَامِ، وَمَرْكَبا، وَطَلُوسَةَ، وَمَارُونَ الرَّاسِ، وَحَانِين، وَالجُبَّيْنِ، بِصَلِيَّاتٍ صَارُوخِيَّةٍ وَمُحَلِّقَاتٍ انْقِضَاضِيَّةٍ، وَحَقَّقُوا إِصَابَاتٍ مُؤَكَّدَةً.

وَقَصَفَتِ القُوَّةُ الصَّارُوخِيَّةُ فِي المُقَاوَمَةِ، بِصَلِيَّاتٍ صَارُوخِيَّةٍ، عَدَدًا مِنَ القَوَاعِدِ العَسْكَرِيَّةِ وَالمُسْتَوْطَنَاتِ وَالمُدُنِ فِي شِمَالِ فِلَسْطِينِ المُحْتَلَّةِ، وَمِنْ بَيْنِهَا قَاعِدَةُ شَرَاغَا (المَقَرُّ الإِدَارِيُّ لِقِيَادَةِ لِوَاءِ غُولَانِي) شِمَالِيَّ مَدِينَةِ عَكَّا المُحْتَلَّةِ.

وَفِي إِطَارِ سِلْسِلَةِ عَمَلِيَّاتِ «خَيْبَر»، شَنَّتِ القُوَّةُ الصَّارُوخِيَّةُ فِي المُقَاوَمَةِ هُجُومًا بِصَلِيَّاتٍ مِنَ الصَّوَارِيخِ النَّوْعِيَّةِ اسْتَهْدَفَتْ قَاعِدَةَ طِيرَةِ الكَرْمَلِ فِي جَنُوبِ حَيْفَا المُحْتَلَّةِ.

وَفِي المُقَابِلِ، أَفَادَتْ وَسَائِلُ إِعْلَامٍ إِسْرَائِيلِيَّةٌ عَنْ سُقُوطِ عَدَدٍ مِنَ الصَّوَارِيخِ فِي مَنْطِقَةِ الكِرْيُوت، مَا أَدَّى إِلَى وُقُوعِ عِدَّةِ إِصَابَاتٍ، إِضَافَةً إِلَى اشْتِعَالِ حَرَائِقَ فِي عِدَّةِ مَوَاقِعَ فِي الجَلِيلِ الأَعْلَى.

تَزَامُنًا، هَبَطَتْ مِرْوَحِيَّاتٌ عَسْكَرِيَّةٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ فِي مُسْتَشْفَى «رَمْبَام» فِي حَيْفَا لِنَقْلِ مُصَابِينَ، فِيمَا وَصَفَ الإِعْلَامُ الإِسْرَائِيلِيُّ هَذَا اليَوْمَ بِأَنَّهُ «مِنْ أَصْعَبِ أَيَّامِ المَعَارِكِ جَنُوبِيَّ لُبْنَانَ».

وَأَشَارَتْ صَحِيفَةُ «مَعَارِيف» العِبْرِيَّةُ إِلَى أَنَّ الهَجَمَاتِ الأَخِيرَةَ ضِدَّ وَحْدَةِ «إِيغُوز» وَالكَتِيبَةِ 51 مِنْ لِوَاءِ «غُولَانِي» دَفَعَتِ الجَيْشَ الإِسْرَائِيلِيَّ إِلَى إِعَادَةِ تَقْيِيمِ تَكْتِيكَاتِهِ المَيْدَانِيَّةِ، وَكَشَفَتْ أَنَّ حِزْبَ اللهِ نَجَحَ مُؤَخَّرًا فِي اسْتِهْدَافِ مَوَاقِعَ اسْتِرَاتِيجِيَّةٍ دَاخِلَ إِسْرَائِيلَ بِوَاسِطَةِ طَائِرَاتٍ مُسَيَّرَةٍ.

أَمَّا صَحِيفَةُ «إِسْرَائِيلْ هَيُومْ»، فَاعْتَبَرَتْ أَنَّ ادِّعَاءَاتِ النَّصْرِ فِي تَلِّ أَبِيبَ مُبَالَغٌ فِيهَا، مُؤَكِّدَةً أَنَّ حِزْبَ اللهِ لَمْ يُهْزَمْ بَعْدُ، وَمُشِيرَةً إِلَى أَنَّ مَقْتَلَ سِتَّةِ جُنُودٍ مِنْ «غُولَانِي» فِي لُبْنَانَ يُبْرِزُ الفَجْوَةَ بَيْنَ التَّصْرِيحَاتِ الرَّسْمِيَّةِ وَالوَاقِعِ المَيْدَانِيِّ، مَعَ تَكَبُّدِ خَسَائِرَ بَشَرِيَّةٍ وَاقْتِصَادِيَّةٍ كَبِيرَةٍ، وَإِطَالَةِ أَمَدِ المَعَارِكِ الَّتِي تُزِيدُ الأَعْبَاءَ المَالِيَّةَ وَالنَّفْسِيَّةَ عَلَى سُكَّانِ الشِّمَالِ.

وَقَدْ سُجِّلَ فِي هَذَا اليَوْمِ إِطْلَاقُ صَفَّارَاتِ الإِنْذَارِ سَبْعَ عَشْرَ مَرَّةً فِي مُخْتَلِفِ مَنَاطِقِ شِمَالِ فِلَسْطِينِ المُحْتَلَّةِ، وَتَرَكَّزَتْ فِي مُسْتَوْطَنَاتِ الجَلِيلِ الأَعْلَى وَإِصْبَعِ الجَلِيلِ، وَعَلَى الخَطِّ السَّاحِلِيِّ مِنْ رَأْسِ النَّاقُورَةِ شِمَالًا حَتَّى مَنْطِقَةِ حَيْفَا المُحْتَلَّةِ جَنُوبًا.

المصدر: الاعلام الحربي