أوكرانيا | زيلينسكي: الروس سيعجزون أكثر فأكثر عن تجاهل الحرب بعد هجمات صاروخية متبادلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المواطنين الروس “سيصبحون عاجزين أكثر فأكثر عن غضّ الطرف عن الحرب”، بعدما استهدفت أوكرانيا الأراضي الروسية ليلًا بصواريخ بعيدة المدى من طراز “لونغ نبتون”.

جاء ذلك في خطابه المسائي من كييف، حيث وصف الضربات بأنها “ردود مبررة تمامًا” على الهجوم الروسي الأخير الذي أصاب العاصمة.

وأضاف زيلينسكي أن “القوات الأوكرانية استخدمت الصاروخ المحلي بنجاح ضمن برنامج الصواريخ طويل المدى، مؤكدًا تحقيق “نتائج أفضل كل شهر”، شاكراً المصنّعين والجنود المشاركين في تطوير وتشغيل هذه الأنظمة.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تعرض كييف لوابل من الصواريخ الروسية، أسفر عن مقتل ستة أشخاص في مبنى سكني واحد وإصابة 36 آخرين، بينهم أطفال، وفق السلطات.

المصدر: وكالات