    تقارير مصورة

    محطات تكريم في الجبل بمناسبة يوم الشهيد

    احيا القطاع الثامن لحزب الله يوم الشهيد بسلسلة احتفالات تكريمية.
    تقرير: رجاء عواض

    المصدر: موقع المنار

