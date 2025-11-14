رئيس ندوة العمل الوطني رفعت البدوي يعلن استقالته من رئاسة الندوة

أعلن رئيس ندوة العمل الوطني رفعت البدوي استقالته من رئاسة الندوة، مؤكداً أن قراره جاء بعد ملاحظته تصرفات فردية لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية تأخذ منحىً مغايراً لتاريخ الندوة ومخالفاً للنظام الداخلي.

وقال في بيان:”منذ ان توليت رئاسة ندوة العمل الوطني، آليت على نفسي ان اكون مخلصاً وفياً لمبادئ ومواقف ونزاهة وشفافية المؤسس الراحل الكبير الرئيس الدكتور سليم الحص ، خلال فترة رئآستي لندوة العمل الوطني آليت على نفسي الالتزام بترجمة مواقف ومبادئ الرئيس سليم الحص الوطنية ولم ازل وهكذا سابقى، لكن لاحظت في الفترة الاخيرة تصرفات فردية لبعض اعضاء اللجنة التنفيذية في ندوة العمل الوطني،تأخذ منحى مغايراً لا يليق بتاريخ الندوة ومخالفاً للنظام الداخلي ما يعد انقلاباً على مبادئ الرئيس المؤسس”.

اضاف:”من هنا و كوني المؤتمن على تربية ومبادئ ومواقف الرئيس سليم الحص الوطنية والقومية وكوني الملتزم في ترجمة وتنفيذ تلك المبادئ والمواقف في اي منصب كان، وانطلاقاً من انحراف البعض في ندوة العمل الوطني ومحاولاتهم الانقلاب على الخط الذي رسمه الرئيس سليم الحص وجدت نفسي ان لا اكون شاهد زور على تصرفات البعض في الندوة والتي لا تليق بارث غني تركه الرئيس المؤسس. لذلك ارتأيت من الضروري اتخاذ القرار النهائي الذي يرضي ضميري الوطني والقومي ، بأن أتقدم باستقالتي من رئاسة ندوة العمل الوطني وبشكل نهائي ، وانا مرتاح الضمير”.