رفعت البدوي: فلتان اعلامي مثير للرعب بين الناس

اشار رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي انه “كثرت في الآونة الاخيرة تسريبات اعلامية منسوبة الى مصادر دبلوماسية وعسكرية اميركية غربية وعربية رفيعة المستوى، تحذر لبنان الرسمي من قرب اندلاع مواجهة عسكرية اسرئيلية واسعة النطاق، بهدف تنفيذ المطلب الاسرائيلي الاميركي المشترك والقاضي بنزع سلاح المقاومة بالقوة. هذا الكم الهائل من التسريبات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، رُبطت بمصادر موثوقة و بمعلومات مؤكدة، الامر الذي وضع معظم اللبنانيين في حالة تشويش فكري وارباك ناتج عن ترقب قرب اندلاع المواجهة العسكرية الاسرائيلية المزعومة”.

وتابع في بيان: “المواطن في لبنان يعيش تحت ضغط معيشي واقتصادي هائل، ويعاني من انقسام سياسي داخلي حاد ومن مخاطر الاطماع الاسرائيلية في ارض وثروات لبنان، اضافة الى حالة غير مسبوقة من الفلتان الاعلامي المثير للرعب بين الناس من دون ادنى مراعاة للمصلحة الوطنية”، مشيرا الى ان “حالة الفلتان الاعلامي الحاصلة ناتجة عن المبارزة العشوائية و عن تسابق بعض الاعلاميين لاثبات امتلاك المعلومة المؤكدة والمبادرة الى اطلاق تاريخ بدء الحرب ترتبط بسيناريوهات مرعبة، والتي اثبتت جميعها عدم جدواها وفشل اصحابها في تحقق اي من منها”.

وأضاف: “اننا لا ندعي امتلاك المعلومة ولا معرفة تطور الاحداث بشكل مؤكد ولا يمكن لاي اعلامي او محلل سياسي الادعاء بامتلاك تاريخ الحرب الا الفريق الذي ينوي الحرب، و لا نية لاي طرف لبناني البدء بالحرب، فالعدو الاسرائيلي وحده يمتلك تاريخ الاعتداء على لبنان لانه هو المعتدي الدائم، ولبنان في حال الدفاع الدائم، فكل من يدعي امتلاك المعلومة اما انه يروج ويتماهى مع السردية الاسرائيلية والاملاءات الاميركية عن قصد او غير قصد، بغرض ممارسة الضغط على الدولة وذلك للحصول على تنازلات لبنانية، واما انه يطلق التحذيرات على عواهنها بغرض تحقيق الشهرة الاعلامية”

وقال: “نربأ بالاعلاميين اللبنانيين المحترمين وبكل منصات وسائل التواصل الاجتماعي قراءة التطورات بشكل متأن و بالاستناد الى معطيات مدروسة، والابتعاد عن لغة التهويل وتخويف اللبنانيين رأفة بالمواطن وبالوطن المعذب لبنان”.