المفتي قبلان: للوحدة الوطنية بوجه العدوانية الإسرائيلية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت: “الذي لا شك فيه أن التجربة الإقليمية والدولية الأخيرة وضعتنا نحن اللبنانيين أمام حقيقة وطنية مفادها أنه لا بديل عن لبنان، وأي تجاوز لهذه الحقيقة يضع لبنان وشعبه في قلب الخنادق والضياع”.

وأكد المفتي قبلان أنّ “الخصومة الداخلية يجب أن تبقى تحت مبدأ حماية لبنان وتأمين شروط الشراكة الوطنية والسيادة اللبنانية، بعيدًا عن لعبة الشعارات والكمائن والصفقات السياسية”، وشدد على أنّ “ما نحتاجه اليوم وحدة وطنية في وجه إسرائيل وعدوانها، ويقظة وطنية في وجه الخرائط الخارجية التي تريد ضرب لبنان إقليميًا وعلى حساب كل اللبنانيين”، وتابع أنّ “القضية لبنان، لا طائفة بعينها”.

وأشار المفتي قبلان إلى أنّ “الأحزاب والقوى اللبنانية مطالبة بموقف صريح مما يجري في الجنوب والبقاع وواقع البلد السيادي، والصمت السياسي المقصود خطير، خاصة صمت الشخصيات والقيادات التي انسحبت عمدًا من المشهد السياسي، وفي هذا المجال الحكومة اللبنانية مطالبة بإعلان مواقف جريئة على مستوى التضامن السيادي ودعم المواطن الجنوبي والبقاعي وحماية القرار الوطني”.

ورأى المفتي قبلان أنّ “لا بد داخليًا من سياسات اجتماعية وصحية وتربوية وأمنية تضع الدولة في قلب المسؤولية الاجتماعية، فلا نهوض للبنان بلا سياسات إنمائية اجتماعية واقتصادية”، ورأى أنّ “الحل بحكومة خدمات عامة وإدارات خدمية وقدرات تشغيلية وتطوير تقني رقمي، لأن ما يعانيه اللبناني أخطر من الذل”.

وقال المفتي قبلان “لمن يهمه الأمر، الرئيس نبيه بري حجر الزاوية للديمقراطية اللبنانية وأكبر ضامن وطني على مستوى التمثيل التأسيسي والميثاقي”، ولفت إلى أنّ “إصرار البعض على حفر الخنادق الانتخابية خيانة موصوفة وتجارة لصالح الغير”، وشدد على أنّ “الحل في النهاية إما بتمثيل ميثاقي عادل، أو انتخابات خارج القيد الطائفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام