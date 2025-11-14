بيان من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر.. ماذا تضمن؟

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، في بيان لها الجمعة، “أنها تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع”.

وقال البيان “بعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، تعلن معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتم استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد”.

وأضاف البيان “كما تمت دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف”، لافتًا إلى أن “الوزارة تعمل، بالتوازي، على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصين، ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية”.

وجاء في البيان أيضًا أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد التزامها بعدم ترك أي متضرر خارج دائرة الدعم، وتشدد على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام