    ‏بيان وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إدعاء الكويت حول ضبط أربعة مواطنين إيرانيين

      رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات الواردة في بياني وزارتي الخارجية والداخلية في الكويت بشأن تخطيط إيران لأعمال عدائية، معتبرة أنها “لا أساس لها ومرفوضة”.

      وأدانت الخارجية الإيرانية “الإجراء غير اللائق” من جانب الحكومة الكويتية، متهمة إياها بـ”الاستغلال السياسي والدعائي” لقضية أربعة موظفين إيرانيين.

      وأكدت الوزارة أن الموظفين الإيرانيين الأربعة كانوا يؤدون مهامهم في إطار دورية بحرية معتادة، موضحة أنهم دخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل أصاب نظام الملاحة.

      وشددت طهران على سياستها القائمة على احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة، بما في ذلك الكويت، داعية السلطات الكويتية إلى تجنب “التصريحات المتسرعة والادعاءات الواهية” ومتابعة القضايا عبر القنوات الرسمية.

      كما أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة تأمين وصول السفارة الإيرانية في الكويت إلى الرعايا الإيرانيين المحتجزين، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً.

      المصدر: موقع المنار

