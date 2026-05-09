نيويورك تايمز: واشنطن توافق على صفقات صواريخ دفاعية للكويت والإمارات والبحرين بـ17 مليار دولار

كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن وافقت على صفقات لبيع آلاف صواريخ الاعتراض الدفاعية إلى كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن إجمالي صفقات السلاح التي أجازتها وزارة الخارجية الأميركية لدول الشرق الأوسط يوم الجمعة وصل إلى 25.7 مليار دولار، في إطار تعزيز منظومات الدفاع الجوي لدى حلفاء واشنطن في المنطقة.

وأوضحت أن مبيعات الصواريخ الجديدة للدول الثلاث تأتي كامتداد وتوسعة لصفقات سابقة كان الكونغرس الأميركي قد صادق عليها خلال عامي 2019 و2024.

ووفق التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، خُصصت صفقات بقيمة 9.3 مليار دولار للكويت، و6.25 مليار دولار للإمارات، و1.625 مليار دولار للبحرين.

كما تشمل الصفقات الثلاث توريد نحو 4250 صاروخ اعتراض دفاعي، بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تقدمت أيضًا بطلب منفصل لشراء صواريخ اعتراضية بقيمة 4 مليارات دولار، بما يعادل نحو ألف صاروخ إضافي.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وحلفاءها الخليجيين استهلكوا، خلال الحرب الحالية، ما يعادل إنتاج ثلاث سنوات كاملة من صواريخ “باتريوت” الاعتراضية، في مؤشر على حجم الاستخدام الكثيف لمنظومات الدفاع الجوي في المنطقة.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز