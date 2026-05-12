مصدر لوكالة فارس: ايران لن تدخل الجولة مع المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط اولها انهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة لبنان

أفاد مصدر مطلع لوكالة فارس أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة دون استيفاء خمسة شروط لبناء الثقة.

وأكد المصدر أن الشروط التي أعلنتها إيران تمثل الحد الأدنى من الضمانات اللازمة لبناء الثقة قبل بدء أي محادثات مع الولايات المتحدة.

وتشمل الشروط الإيرانية الخمسة للجانب الأمريكي: “إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة لبنان”، و”رفع العقوبات المفروضة على إيران”، و”الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة”، و”التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب”، و”الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز”.

كما أعلنت إيران للوسيط الباكستاني أن استمرار الحصار البحري في بحر العرب وخليج عُمان بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها القائل بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه بدون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة فارس، فقد وضعت إيران هذه الشروط الخمسة ردًا على المقترح الأمريكي المكون من 14 بندًا؛ وكانت هذه المقترحات، وفقًا لمصادر مطلعة، أحادية الجانب تمامًا ومصممة لخدمة مصالح واشنطن. ووفقًا لهذه المصادر، كان الأمريكيون يحاولون من خلال هذا المقترح تحقيق الأهداف التي لم يحققوها في الحرب عبر المفاوضات.

المصدر: حساب وكالة فارس على تلغرام