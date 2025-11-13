زيلينسكي يفرض عقوبات على أحد أبرز المقربين إليه عقب فضيحة فساد كبرى في قطاع الطاقة

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، أحد المقربين منه، إثر تورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة، وامتدت تداعياتها إلى دوائر حكومية عليا.

وبحسب مرسوم رئاسي صدر اليوم، تشمل العقوبات تجميد أصول مينديتش (46 عامًا) ورجل أعمال آخر متورط في الشبكة نفسها، وذلك ضمن إجراءات تستهدف جميع المتورطين في اختلاس نحو 100 مليون دولار من الأموال المخصصة لقطاع الطاقة الأوكراني.

ويعد مينديتش شريكًا في ملكية شركة الإنتاج التلفزيوني “كفارتال 95″، التي أسسها زيلينسكي قبل دخوله الساحة السياسية وانتخابه رئيسًا عام 2019. وتشير التحقيقات إلى أن مينديتش غادر أوكرانيا قبيل تكشف خيوط الفضيحة، ويشتبه أيضًا في أنه مارس نفوذه على قرارات شخصيات حكومية بارزة، بينهم وزير الدفاع السابق روستم أوميروف، الذي يشغل حالياً منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.

وفتحت الفضيحة الباب أمام موجة استقالات شملت وزير الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل هيرمان غالوشينكو، وذلك بناءً على طلب زيلينسكي، الذي طالب البرلمان الأوكراني بالتصويت على إقالة الوزيرين الجمعة.

وكشفت التحقيقات الإعلامية أن غالوشينكو تلقى “منافع شخصية” مقابل منح مينديتش سيطرة على التدفقات المالية في القطاع، في حين لم توجه اتهامات مباشرة للوزيرة غرينتشوك لكنها ارتبطت بعلاقات وثيقة مع غالوشينكو.

وتعد هذه الفضيحة من أكبر الأزمات السياسية التي يواجهها زيلينسكي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، خاصة في ظل الأضرار الفادحة التي لحقت بشبكة الكهرباء جراء الضربات الروسية المتكررة.

وأثارت القضية قلقاً في أوساط كييف بشأن رد فعل الحلفاء الأوروبيين، خاصة وأن أوكرانيا تعتمد بشكل كبير على المساعدات الغربية لمواصلة حربها.

ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تمثل بلاده المانح الأوروبي الرئيسي لكييف، الرئيس الأوكراني إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد، مشدداً في اتصال هاتفي على ضرورة استعادة ثقة الشركاء الدوليين.

من جانبه، اكتفى زيلينسكي بالإشارة إلى حرص بلاده على تعزيز ثقة الشركاء، دون أن يتطرق مباشرة إلى تفاصيل القضية خلال تعليقه الرسمي.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن مينديتش ورجل الأعمال الآخر اللذين طالتهما العقوبات يحملان جوازات سفر إسرائيلية. فيما ينتظر البرلمان الأوكراني التصويت على إقالة الوزراء غدًا.

وكان الرئيس الأوكراني قد أجرى صباح اليوم زيارة تفقدية للقوات في منطقة زابوريجيا الجنوبية، التي تشهد هجومًا روسيًا متجدداً.

المصدر: أ.ف.ب.