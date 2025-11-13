جابر ومنسى بحثا في المخصصات المالية للعسكريين

بحث وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، الخميس، في موضوع المخصصات المالية التي يجري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية، مع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وذلك خلال اجتماع عمل خُصِّص لهذه الغاية في وزارة المالية، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي وفريق من المختصين في وزارتي المالية والدفاع.

وناقش المجتمعون سبل وآليات المساعدات، وتركّز البحث في أبرزها على تقديم مساعدات مالية لعائلات العسكريين الشهداء، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، إضافة إلى مسألة دمج جميع الزيادات في أساس الراتب، حيث أبلغ الوزير جابر الوزير منسى أن البحث في هذه المسألة يُدرَس ضمن المعالجة الشاملة التي تُعدّها وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع العام.

وفي ما يتعلق بموضوع إعادة النظر بالتعويضات العائلية، فقد تبلّغ الوزير منسى أن وزارة المالية أعدّت مشروع مرسوم برفعها بنسبة 20 في المئة، وتمت إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية. كما تدرس الوزارة إمكانية رفع المساعدة المدرسية بنسبة 100 في المئة لأبناء العسكريين المتقاعدين، أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.

واتُّفق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع لدراسة وإعداد مشاريع قوانين تتعلق بالاعتمادات المطلوبة، ولا سيما تلك المرتبطة بمساعدات السكن لعائلات الشهداء، وسداد المبالغ المتوجبة عن إشغال العقارات المستخدمة من قبل الجيش اللبناني (استملاكات ووضع اليد) منذ العام 2012 ولتاريخه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام