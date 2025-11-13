جمعيتا “الإصلاح والوحدة” و”وتعاونوا” وزعتا ألف حصة غذائية على قرى عكارية

عقدت جمعية “الإصلاح والوحدة” وجمعية “وتعاونوا” لقاءً جامعًا لعشر قرى وبلدات جديدة في قضاء عكار شمال لبنان تحت عنوان “العطاء يجمعنا”، بحضور وفود أهلية وهيئات وبلديات وفعاليات وشخصيات، حيث تم توزيع ألف حصة غذائية.

وبالمناسبة قال رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق: “نجتمع اليوم على عمل إنساني نبيل تقدمه جمعية وتعاونوا. لقاؤنا ليس مجرد مساعدات غذائية، بل هو رسالة رحمة وتضامن مع عكار التي تعاني الفقر والحرمان”. وأضاف: “يمر بلدنا في مرحلة حساسة وخطرة؛ نتعرض لهجوم صهيوني يريد كسرنا وإخضاعنا والاستيلاء على سيادتنا، والمطلوب منا اليوم كلبنانيين أن نواجه هذا العدو موحدين”.

ورأى الشيخ عبد الرزاق أن “ليس الجنوب فقط محتلًا أو في خطر، بل لبنان كله محتل وفي خطر، والواجب الوطني والإسلامي يوجب علينا أن نواجه ونقاوم العدو موحدين كشعب لبناني واحد”. وتابع: “فليعلَم اللبنانيون أن كلفة وفاتورة التنازل والاستسلام للعدو الصهيوني أكبر بكثير من كلفة مواجهة هذا العدو ومقاومته، فالتنازل والاستسلام تعني القضاء على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام