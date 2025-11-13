قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حملة اعتقالات هي الأوسع منذ مطلع الأسبوع، طالت عشرات المواطنين في محافظات الخليل، نابلس، وطولكرم، بينهم محامٍ وعدد من الأشقاء، وترافقت مع عمليات تفتيش وتخريب واحتجاز ميداني.

وأفادت مصادر محلية بأنّ حملة الاعتقالات تركزت في مدينة دورا جنوب الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أحياءً عدة في البلدة، خاصة منطقة كنار، واعتقلت ما لا يقل عن 18 مواطنًا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما احتجزت وحققت ميدانيًا مع آخرين.

وفي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة واحتجزت عددًا من المواطنين وكبار السن من عائلات الرجبي والعجلوني والجعبري، وحققت معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراح بعضهم، فيما شهدت مناطق عدة في المحافظة إغلاقًا للطرق ونصبًا للحواجز.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وقريوت جنوب المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم، أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة دير الغصون شمال المدينة، كما اعتقلت القوات شاب من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، بعد اقتحام منزله فجر اليوم.

المصدر: وكالة شهاب