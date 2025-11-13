الخميس   
    لبنان

    بيرم: المقاومة باقية على عهدها ثابتة لا تهتز أمام الضغوط والتهديدات

      أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن “المقاومة باقية على عهدها، ثابتة على نهج الكرامة، لا تهتز أمام الضغوط ولا تنكسر أمام التهديدات”.

      وقال بيرم في كلمة له خلال احتفال “يوم الشهيد” في بلدة البيسارية الجنوبية إن “المؤمن عنده عهد، ونحن التزمنا، بينما هم لا عهد لهم”، وشدد على أن “المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار وبكل ما تم الاتفاق عليه، لأن منطقها منطق المسؤولية والإيمان، فيما الطرف الآخر يفتقد للثبات والوفاء”، وأضاف: “قلنا للدولة تحمّلي مسؤوليتك ونحن جاهزون لنقف إلى جانبك، ولكن يا حبذا لو دافعتم عنا، يا حبذا لو سلّحتم الجيش ليدافع عن حدوده وشعبه”.

      وتابع بيرم “إذا كنتم تزعمون أن المقاومة ضعفت، فلماذا كل هذا التهويل؟ ولماذا تتوافد الوفود من كل العالم إلى لبنان؟”، ولفت إلى أن “ما يجري اليوم محاولة جديدة لإثارة الفتنة الداخلية ومنع الجيش من القيام بمهامه الوطنية”، وأكد أن “الجيش اللبناني خط أحمر”، وأضاف: “لا الجيش ولا قيادته يقبلان أن يتحولا إلى أداة ضد الشعب، ونحن أحرص الناس على الجيش لأنه جيشنا، وجيش كل المواطنين”.

      وشدد بيرم على أن “العدو أخطأ في تقديراته، ظانًا أن المقاومة ضعفت، لكنها اليوم أكثر تماسكًا وقوة، لأن الصراع هو صراع إرادات، ونحن ملوك صراع الإرادات”، وأكد أن “المقاومة باقية، وأن العزة والكرامة هما عنوان المرحلة”، وتابع: “نحن الفكرة التي لا تموت، نحن أبناء الحسين الذي قال: هيهات منا الذلة، وسنبقى نهتف مع أميننا القائد: لبيك يا نصر الله”.

      المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله

