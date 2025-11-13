واشنطن تشدد العقوبات على إيران بحجة دعم برامج الصواريخ والطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 32 فردًا وكيانًا في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بحجة دعمهم إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال جون كي هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن العقوبات تأتي في إطار «أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي»، زاعمًا أن طهران تستخدم الأنظمة المالية العالمية لشراء مكونات أسلحة نووية وتقليدية.

وفي المقابل، أكدت إيران مرارًا أن برامجها للصواريخ والطائرات المسيرة دفاعية بحتة وأن برنامجها النووي سلمي، معتبرة أن هذه الإجراءات الأمريكية تأتي في سياق محاولات الضغط والتدخل غير القانوني في شؤونها، خصوصًا في ظل المشاورات غير المباشرة الأخيرة مع واشنطن.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول استمرار التصعيد الأميركي الإيراني، في وقت تؤكد طهران أنها ملتزمة بالشرعية الدولية وعدم الانخراط في أي نشاط عدائي خارج حدودها.

المصدر: وكالة مهر