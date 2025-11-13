انتخابات العراق 2025.. رسم جديد للمشهد السياسي وائتلاف السوداني في المقدمة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية للاقتراع البرلماني الذي جرى يومي الثلاثاء والأحد الماضيين لاختيار أعضاء الدورة التشريعية السادسة للبرلمان العراقي.

وكشفت المفوضية، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد، عن تصدّر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ثماني محافظات رئيسة هي: بغداد، النجف، القادسية، كربلاء، المثنى، ميسان، ذي قار، وبابل، مؤكدة أن عمليات العدّ والفرز اليدوي جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة كاملة بلغت 100%.

وأوضح أعضاء المفوضية أن الائتلاف المتصدر في العاصمة بغداد جاء متقدماً على حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حلّ ثانياً، فيما جاء ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي ثالثاً، تلاه تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم، ثم حركة صادقون، فـ تحالف عزم، ثم منظمة بدر، تبعها تحالف السيادة، وائتلاف الأساس العراقي، فيما توزعت المراتب اللاحقة على حركات وكيانات جديدة كـ “حقوق”، و“الحسم الوطني”، و“أبشر يا عراق”، و“خدمات”، و“إشراقة كانون”، و“الفاو زاخو”، و“البديل”، و“العمق الوطني”، و“المنقذون”.

وفي نينوى، حلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني في الصدارة، متقدماً على تقدم وائتلاف الإعمار والتنمية، فيما جاءت كيانات “نينوى لأهلها” و“عزم” و“الحسم الوطني” تباعاً، تلتها تحالفات محلية متعددة أبرزها “المشروع العربي” و“القضية الأيزيدية”.

أما في إقليم كردستان، فقد عزز الحزب الديمقراطي الكردستاني موقعه التقليدي في محافظتي أربيل ودهوك، فيما تصدر الاتحاد الوطني الكردستاني نتائج السليمانية، وجاء بعده كلٌّ من التيار الوطني والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني.

وفي الجنوب العراقي، أظهرت النتائج هيمنة واضحة لائتلاف الإعمار والتنمية، حيث تصدّر في محافظات البصرة، القادسية، المثنى، ميسان، ذي قار، وكربلاء، تلاه على التوالي دولة القانون وحركة صادقون وتحالف قوى الدولة الوطنية، فيما تقدّم في واسط تحالف محلي تحت اسم “واسط الأجمل بالخدمات”.

أما في المحافظات الغربية، فقد احتفظ حزب تقدم بزعامة الحلبوسي بصدارة الأنبار وصلاح الدين، متقدماً على ائتلاف السوداني وتحالف عزم، في حين جاءت بقية الكتل على اختلافها ضمن مراكز متقاربة تعكس طبيعة التنافس في هذه المناطق.

وفي كركوك، حافظ الاتحاد الوطني الكردستاني على مركزه الأول، تلاه حزب تقدم ثم الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني، في مشهد يكرّس توازن القوى المتعدد القوميات في المحافظة. أما في ديالى، فقد تصدرت منظمة بدر، تلتها تقدم ثم تحالف السيادة.

وأكدت المفوضية أن هذه النتائج أولية وغير نهائية، مشيرة إلى أن باب الطعون سيفتح عقب إعلان النتائج الرسمية، وفق الأطر القانونية المعتمدة. وشددت على أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الشفافية والمهنية العالية، وأن المفوضية “وقفت على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”.

المصدر: موقع المنار