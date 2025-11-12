الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    محافظة القدس: مشروع للاحتلال في قلنديا يمهد لتهجير عشرات العائلات

      أعلنت محافظة القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض مشروعاً لمعالجة النفايات في قلنديا على حساب المواطنين تمهيدا لتهجير قسري لعشرات العائلات المقدسية.

      وذكرت المحافظة أن الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يومًا لصالح منشأة بلدية الاحتلال خلف جدار الفصل العنصري، وأشارت إلى أن مخطط الاحتلال يشمل 130 دونما ويمثل امتدادا لسياسات الضم غير القانونية وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس.

       كما أكدت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فعّل أوامر مصادرة قديمة منذ عامي 1970 و1982 للسيطرة على أراضي قلنديا وبيت حنينا.

      هذا وطالبت المحافظة بتحرك عاجل من المجتمع الدولي لحماية المقدسيين من التهجير والكارثة البيئية لمشروع نفايات الاحتلال بقلنديا.

      المصدر: مواقع إخبارية

      مواضيع ذات صلة

      الاحتلال يفعّل قرارات استيلاء قديمة على مئات الدونمات من أراضي قلنديا شمال القدس

      الاحتلال يفعّل قرارات استيلاء قديمة على مئات الدونمات من أراضي قلنديا شمال القدس