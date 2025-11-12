محافظة القدس: مشروع للاحتلال في قلنديا يمهد لتهجير عشرات العائلات

أعلنت محافظة القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض مشروعاً لمعالجة النفايات في قلنديا على حساب المواطنين تمهيدا لتهجير قسري لعشرات العائلات المقدسية.

وذكرت المحافظة أن الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يومًا لصالح منشأة بلدية الاحتلال خلف جدار الفصل العنصري، وأشارت إلى أن مخطط الاحتلال يشمل 130 دونما ويمثل امتدادا لسياسات الضم غير القانونية وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس.

كما أكدت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فعّل أوامر مصادرة قديمة منذ عامي 1970 و1982 للسيطرة على أراضي قلنديا وبيت حنينا.

هذا وطالبت المحافظة بتحرك عاجل من المجتمع الدولي لحماية المقدسيين من التهجير والكارثة البيئية لمشروع نفايات الاحتلال بقلنديا.

المصدر: مواقع إخبارية