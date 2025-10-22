الاحتلال يفعّل قرارات استيلاء قديمة على مئات الدونمات من أراضي قلنديا شمال القدس

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تفعيل قرارات استيلاء قديمة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تستهدف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة لقرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس في بيان لها، أنّ الأراضي المستهدفة تقع شرق قرية قلنديا، بمحاذاة المنطقة الصناعية الاستعمارية “عطروت” ومطار القدس القديم، مشيرةً إلى أنّ هذه القرارات كانت قد صدرت في الأصل لتوسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية، لكنها لم تُنفّذ لعقود بسبب اعتراض الأهالي.

وبيّنت المحافظة أنّ سكان قلنديا رفضوا منذ صدور تلك القرارات الاستيلاء غير القانوني على أراضيهم، وواصلوا زراعتها واستثمارها دون أي معارضة من سلطات الاحتلال طوال العقود الماضية، إلى أن فوجئوا خلال الأيام الأخيرة بإجراءات جديدة تطالبهم بالتخلّي عن أراضيهم لصالح ما تُسمّى “دائرة أراضي إسرائيل”.

وأكدت المحافظة أنّ هذه الأراضي مسجّلة في سجلات الطابو الإنجليزي والأردني باسم أصحابها الأصليين من أهالي قلنديا ومدينة القدس قبل إنشاء الكيان الإسرائيلي، ما يجعل القرارات الاحتلالية باطلة قانونياً وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفلسطينية.

المصدر: وكالة وفا