بلدية النبطية الفوقا طلبت بشكل رسمي من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ألا تمر جريمة العدو في البلدة مرور الكرام وبتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين ووقف استباحة دماء الأبرياء وتدمير أرزاقهم