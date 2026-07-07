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رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: أتقدّم بأصدق التعازي إلى عائلة المربية الراحلة إسبيرانزا غندور، وإلى سائر أهالي النبطية والأسرة التربوية فيها، بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية مدانة
07-07-2026 16:18 مساءً
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