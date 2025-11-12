تصاعد هدم المنازل بالضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين

يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، إذ قامت قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم باقتحام مسافر يطا جنوب الخليل تمهيداً لتنفيذ عمليات هدم، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال (برفقة جرافة) اقتحمت بلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) بالقدس المحتلة، لتنفيذ عملية هدم.

جانب من عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال لمنزل في بلدة الولجة غرب مدينة بيت لحم. pic.twitter.com/gnWbwfmUdN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 12, 2025

كذلك، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي نعلين وترمسعيا قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/IYoPiExmWn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 12, 2025

هذا وقالت منصات فلسطينية إن قوات الاحتلال بدأت هدم منزل فلسطيني في حي السرج بقرية الولجة غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

إلى ذلك، شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء، سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، شملت مناطق عدة أسفرت عن إصابات واعتقالات وأضرار مادية واسعة، في حين واصل مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى.

في التفاصيل، اعتدت مجموعة من المستوطنين على شاب ووالدته في قرية فرخة قرب سلفيت، أثناء قطف ثمار الزيتون.

ووصفت منظمة “البيدر” الحقوقية الاعتداء بأنه محاولة لترهيب المزارعين وثنيهم عن الوصول إلى أراضيهم خلال موسم القطاف.

ووفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 2350 اعتداء خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تركزت في رام الله والبيرة 542، نابلس 412، والخليل 401، وتنوعت بين اعتداءات جسدية، واعتقالات، وتقييد حركة، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق نار.

وتشير الإحصاءات إلى أن سلطات الاحتلال نفذت أكثر من 1000 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر 2023، طالت نحو 3700 منشأة بينها 1288 منزلا مأهولا، في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض.

وفي السياق ايضاً، يكثر الحديث عن “وحوش التلال”، وهي جماعة استيطانية صهيونية متطرفة جديدة تحول اراضي الفلسطينيين ومصالحهم الى ساحة رعب.

تقرير: نرجس الحاج حسن

وفي سياق تطورات الضفة، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، وسط حملة مداهمات داخل أحياء البلدة، الواقعة غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب في أثناء اقتحامهم بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين شمال الضفة الغربية.

ومن جهتها، أفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت منزلين في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، إلى ثكنتين عسكريتين، بعد إجبار سكانهما على إخلائهما بالقوة، ليرتفع عدد المنازل التي استولت عليها قوات الاحتلال وحولتها لثكنات عسكرية إلى 7 منازل.

وذكرت مصادر محلية -نقلت عنها الوكالة- أن قوات الاحتلال استولت على منزلين في منطقة “الملول” في البلدة، وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين بعد إجبار العائلتين على إخلائهما بالقوة.

وفي السياق، وثّقت كاميرا مراقبة لحظة إضرام مستوطنين النار في سيارات تابعة لشركة الجنيدي بقرية بيت ليد في نابلس.

المصدر: مواقع إخبارية+قناة المنار