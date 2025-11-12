ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو

أبرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، رسالة موقعة باسمه إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يطلب من خلالها العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووقف محاكمته بتهم الفساد المنسوبة إليه في عدة قضايا وملفات.

وأكد هرتسوغ تلقي البرقية من ترامب، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن “رئيس الدولة يكن احتراما كبيرا للرئيس (الأميركي) ترامب، ويكرر تقديره لدعمه غير المشروط لـ “إسرائيل” ومساهمته الكبيرة في إعادة المختطفين، وتغيير وجه الشرق الأوسط وغزة، والحفاظ على أمن دولة “إسرائيل””، حسب تعبير البيان.

وأضاف أن “رئيس الدولة أوضح في أكثر من مناسبة، أنه يجب على كل من يرغب في الحصول على عفو أن يقدم طلبا وفق القواعد المعمول بها”.

ودعا ترامب في رسالته، هرتسوغ إلى “منح نتنياهو عفوا كاملا”، واصفا إياه بأنه “كان رئيس حكومة حرب حازما وحاسما، وهو الآن يقود “إسرائيل” نحو عهد من السلام، الذي يشمل استمرار عملي مع قادة الشرق الأوسط الرئيسيين لإضافة العديد من الدول الأخرى إلى “اتفاقيات أبراهام”.

وزعم ترامب في برقيته “مع احترامي الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية ضد (نتنياهو) الذي قاتل إلى جانبنا لفترة طويلة، بما في ذلك ضد العدو اللدود لـ”إسرائيل”، إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة”، حسب قوله.

من جانبه، ذكرّ رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن “القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال”؛ وفقاً لما جاء في رد مقتضب له على برقية ترامب وطلب العفو عن نتنياهو.

وفي السياق، وقع جميع وزراء الليكود الأسبوع الماضي على رسالة تدعو هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.

وفي الأثناء، عقدت اليوم الأربعاء جلسة إضافية في المحكمة المركزية بمدينة “تل أبيب”، استكمالا لمحاكمته في تهم الفساد المنسوبة إليه.

وفي المقابل، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، مؤخرا، على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، منصب المستشار القضائي ومنصب المدعي العام، وقدم عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف مشاريع قوانين مشابهة، يتوقع دمجها لاحقاً كلما تقدمت إجراءات تشريعه. وتهدف مشاريع القوانين هذه إلى إضعاف منصب المستشار القضائي وإلى تعيين مدعي عام قد يلغي اتهامات ضد نتنياهو أو يخففها وصولاً إلى إلغاء محاكمته.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

المصدر: عرب 48