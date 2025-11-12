وزير خارجية السودان: الخرطوم لا تتعامل رسميا مع “الرباعية” وتنسق ثنائيا مع الدول الأعضاء

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم أن بلاده لا تتعامل رسميا مع مجموعة “الرباعية” المعنية بالأزمة السودانية، موضحا أن هذه المجموعة “لم تُشكل بقرار من مجلس الأمن أو أي منظمة دولية”.

وقال سالم، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع ثلاثي في مدينة بورتسودان جمعه بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وتوم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن السودان “يتعامل مع أشقائه في مصر والسعودية ومع الأصدقاء في الولايات المتحدة بصفات ثنائية، ويجد كل التفاهم والتنسيق معهم”.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على “الانضمام إلى الهدنة الإنسانية” التي اقترحتها دول “الرباعية” (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الوزير أن المباحثات الثلاثية ركزت على “الأوضاع التي استجدت بعد دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر، وما تبع ذلك من نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بسبب أعمال القتل والسحل والاغتصاب التي تمارسها تلك المليشيا”، على حد قوله.

وأشار إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في مناطق الدبة وطويلة، إضافة إلى أوضاع المحاصرين في بابنوسة وكادوقلي والدلنج، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة بشأن “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على المليشيا المتمردة والدول الداعمة لها”.

كما لفت سالم إلى أن الاجتماع بحث “ملف المرتزقة الذين تستقدمهم قوات الدعم السريع من دول مختلفة، بينها كولومبيا وعدد من دول غرب أفريقيا”، داعيا إلى “معالجة هذه الظاهرة بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف الوزير أن زيارة المسؤول الأممي توم فليتشر “ستتبعها خطوات عملية وجادة على الأرض”، مؤكدا عزم الحكومة السودانية على “مواصلة جهودها لإخراج المليشيا والمرتزقة من البلاد”.

وختم سالم بالقول إن ما يجري في السودان “يمثل غزوا مباشرا، يتضمن أعمال قتل وسحل ونهب”، داعيا المجتمع الدولي إلى “التعامل مع الأزمة السودانية بجدية تتناسب مع حجم الكارثة”.

