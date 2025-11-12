إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، استعداد بلاده لنقل المعرفة الفنية والخبرات التنفيذية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان، مؤكدًا امتلاك إيران قدرات متقدمة في تصنيع قطع الغيار، وتقديم خدمات الملاحة الجوية، وصيانة الطائرات، وتدريب الكوادر المتخصصة.

وقال بورفرزانه، خلال لقائه رئيس منظمة الطيران المدني في طاجيكستان، إن الجمهورية الإسلامية تمتلك إمكانات واسعة تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وخدمات المناولة الأرضية، وتعزيز سلامة الطيران، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول الناطقة بالفارسية يعكس روح الوحدة والتكامل في مجالات النقل الجوي.

من جانبه، رحّب رئيس هيئة الطيران المدني الطاجيكية بالمقترحات الإيرانية، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من القدرات الفنية والتعليمية لإيران، معتبرًا أن التعاون الثنائي سيسهم في رفع كفاءة قطاع الطيران في طاجيكستان.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تشمل مجالات التدريب، والملاحة الجوية، والسلامة، والأمن، وتطوير النقل الجوي، تمهيدًا لتوقيعها رسميًا اليوم الاربعاء بين البلدين.

وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الفني والبشري بين إيران وطاجيكستان، وتعزيز حضور البلدين في مجالات الطيران المدني الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالات