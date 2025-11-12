مسؤول ايراني: الصاروخ الإيراني الأخير استهدف مركز تجسس صهيوني بعد اختراقه ثماني طبقات دفاع جوي

قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي نيكزاد، إن الصاروخ الإيراني الأخير استهدف مركز التجسس التابع للموساد “الإسرائيلي” بعد أن اخترق ثماني طبقات من منظومات الدفاع الجوي الصهيوني، مؤكدًا أن الضربة أصابت مراكز حساسة عسكرية وأمنية.

وفي تصريحات أدلى بها، على هامش مشاركته في مؤتمر رؤساء البرلمانات المنعقد في إسلام آباد، أوضح نيكزاد أن “الكيان الصهيوني قصف مناطق سكنية داخل إيران”، مشددًا على أن الرد الإيراني كان “دقيقًا وموجهًا نحو قيادة الموساد”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “الهجوم الإسرائيلي تم بضوء أخضر من الولايات المتحدة”، مضيفًا أن بلاده “ستواصل الدفاع عن نفسها بكل قوة أمام أي اعتداء”، ومؤكدًا أن “الطاقة النووية حق مشروع لإيران في المجالات الطبية والعلمية والصناعية”.

وأشاد نيكزاد بمواقف باكستان الداعمة لإيران، لافتًا إلى أن “الشعب والحكومة والبرلمان في باكستان وقفوا إلى جانبنا خلال الاعتداء الأخير”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، ويمكن رفعه إلى عشرة مليارات عبر التخطيط والتعاون المشترك.

وأضاف أن “إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار، وفي مقدمتها باكستان، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام والأمن الإقليميين هما الطريق نحو التنمية”.

وختم نيكزاد تصريحاته بالقول: “إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها أمام أي تهديد من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني”.

المصدر: وكالة تسنيم