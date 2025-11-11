الثلاثاء   
    لبنان

    هاني: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إحدى الركائز للنهوض بالزراعة في لبنان

      أكد وزير الزراعة في لبنان، نزار هاني، “أهمية روح الشراكة والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تشكّل إحدى ركائز الخطة الوطنية للنهوض بالزراعة في لبنان”.

      وقال هاني في حديث له الثلاثاء: “نحن نعمل على تحديث الآليات الرقابية وضبط الجودة بما يضمن توفير مستلزمات زراعية آمنة وفعالة، ويساهم في خفض كلفة الإنتاج ورفع مستوى الثقة بالمنتج الوطني، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات اليومية”.

      وأضاف هاني أن “الوزارة تعمل على تطوير الخارطة الزراعية الوطنية بما يراعي الميزة التفاضلية لكل منطقة، في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي 2026 – 2035، والتي ترتكز على محاور الإنتاج المستدام، وتنمية سلاسل القيمة، وتشجيع الابتكار الزراعي”.

      وشدّد هاني على “أهمية تطبيق نظام تتبّع المنتج الزراعي من الحقل إلى المستهلك لضمان الشفافية والجودة”، وقال: “كل منتج يجب أن يحمل اسم المزارع الذي أنتجه، فالمسؤولية والمصداقية تبدأ من المزرعة”.

      ودعا هاني إلى “تعزيز الإرشاد الزراعي الوطني ليواكب المزارعين بالتوجيه العلمي والتقني”، مشددًا على “الرقابة الصارمة على استخدام المبيدات الزراعية، وضرورة الالتزام بالوصفة الزراعية المعتمدة حمايةً للصحة العامة ولسُمعة الإنتاج الوطني”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

