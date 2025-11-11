رسامني: لتشجيع النقل المشترك وتقليل عدد السيارات الخاصة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، فايز رسامني، أن “تشجيع النقل المشترك وتقليل عدد السيارات الخاصة يجب أن يكونا جزءًا من أي سياسة حديثة للنقل، لما لذلك من أثر مباشر على الحد من الازدحام المروري”.

وأعلن رسامني في حديث له الثلاثاء أن “الوزارة تسلّمت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربع حافلات كهربائية للتنقل بين جبيل وبيروت، في خطوة تهدف إلى تشجيع النقل العام باستخدام الطاقة النظيفة”. وأضاف: “طلبت دراسة إمكانية اعتماد سيارات الأجرة الهجينة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وأؤمن بأن السيارات الهجينة ستشكل عنصرًا أساسيًا في مستقبل النقل في لبنان”.

من جهة ثانية، قال رسامني إن “السوق اللبناني لا يستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من وكالات السيارات تحت سقف واحد، والأجدى أن نركّز على عدد محدد من العلامات التجارية، لأن حجم السوق اليوم أصغر بكثير مما كان عليه في السابق”.

وتابع رسامني أن “الشركات الصينية أظهرت ريادة واضحة في قطاع المركبات الكهربائية وتطوّرت بسرعة لافتة، لكن كثرتها اليوم ستؤدي حتمًا إلى اندماجات تعيد السوق إلى عدد محدود من الشركات القادرة على الاستمرار والنجاح”.

وفي سياق آخر، قال رسامني إن “حماية المستهلك مسؤولية الدولة، وسنعمل على ذلك مع وزارة الاقتصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام